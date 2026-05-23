В Аксаково посрещат 24 май с паметник на Кирил и Методий

А град Аксаково посреща 24 май с паметник на Кирил и Методий. Монументът е изработен от 5 тона разтопени гилзи, предоставени от Министерството на отбраната.
Паметникът, дело на скулптора доцент Николай Нинов, беше осветен днес от Варненския и великопреславски митрополит Йоан. Жителите на Аксаково са категорични, че общество без памет е общество без бъдеще.
Атанас Стоилов – кмет на Аксаково: "Ние имахме абсолютно голяма нужда от нещо красиво, което да бъде в центъра на града. След допитването, което направихме до населението преди повече от 5 години, убедително се е стигнало до идеята да бъде изграден такъв монумент на братята Кирил и Методий. Себестойността на самия проект е около 30 хиляди евро, но тя падна, защото получихме дарение от 5 тона гилзи с отпаднала необходимост от Министерството на отбраната."