На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във Варненска област

27 остават неохраняемите плажове във Варненска област през този летен сезон. Толкова са били и миналата година. За част от плажните ивици това лято е обявена обществена поръчка за осигуряване на спасители. А концесионерите обещават да няма поскъпване на предлаганите услуги.

Неохраняемите плажове във Варненска област, за които е обявена обществена поръчка, са осем. Те са на територията на общините Варна, Аврен, Долни чифлик и Бяла. Един спасителен пост за период от три месеца ще струва на данъкоплатците 17 000 евро без ДДС.

Марио Смърков, областен управител на Варна: “Прогнозният срок за изпълнение на дейността е до средата на септември 2026 година. Администрацията и медицинското обслужване ще бъдат също осигурени на неохраняемите плажове. След подписване на договор за водно спасяване ще се премине към процедура за избор на медицинско осигуряване.”

Това лято по плажовете във Варна ще има достатъчно спасители, въпреки проблеми, успокояват концесионери.

Дирон Ръсовски, концесионер: “Като във всяка сфера пазарът на труда има липса на достатъчно кадри, но с увеличение на заплатите, както всяка година с доста голям процент, се опитваме да компенсираме липсата на кадри.”

Концесионерите обещават цените на чадърите и шезлонгите за клиентите да останат същите като миналата година – между 3,50 и 4 евро бройката, въпреки по-големите разходи.

Дирон Ръсовски, концесионер: “Договорите са фиксирани и те са така направени, че в годините не могат да се променят, с изключение на 2-3 периода. Въпреки високата инфлация, цените остават същите, което води до липса на достатъчно положителен баланс и икономическа обосновка. Заплати се вдигат, осигуровки се вдигат, други разходи се вдигат, но цените не могат да се вдигат.”

Според концесионерите това е неизгодно за бранша и ще е за сметка на инвестициите. Те очакват и по-слаб летен сезон в сравнение с предишни години.