БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Чете се за: 02:47 мин.
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
Чете се за: 03:32 мин.
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във Варненска област

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

27 остават неохраняемите плажове във Варненска област през този летен сезон. Толкова са били и миналата година. За част от плажните ивици това лято е обявена обществена поръчка за осигуряване на спасители. А концесионерите обещават да няма поскъпване на предлаганите услуги.

Неохраняемите плажове във Варненска област, за които е обявена обществена поръчка, са осем. Те са на територията на общините Варна, Аврен, Долни чифлик и Бяла. Един спасителен пост за период от три месеца ще струва на данъкоплатците 17 000 евро без ДДС.

Марио Смърков, областен управител на Варна: “Прогнозният срок за изпълнение на дейността е до средата на септември 2026 година. Администрацията и медицинското обслужване ще бъдат също осигурени на неохраняемите плажове. След подписване на договор за водно спасяване ще се премине към процедура за избор на медицинско осигуряване.”

Това лято по плажовете във Варна ще има достатъчно спасители, въпреки проблеми, успокояват концесионери.

Дирон Ръсовски, концесионер: “Като във всяка сфера пазарът на труда има липса на достатъчно кадри, но с увеличение на заплатите, както всяка година с доста голям процент, се опитваме да компенсираме липсата на кадри.”

Концесионерите обещават цените на чадърите и шезлонгите за клиентите да останат същите като миналата година – между 3,50 и 4 евро бройката, въпреки по-големите разходи.

Дирон Ръсовски, концесионер: “Договорите са фиксирани и те са така направени, че в годините не могат да се променят, с изключение на 2-3 периода. Въпреки високата инфлация, цените остават същите, което води до липса на достатъчно положителен баланс и икономическа обосновка. Заплати се вдигат, осигуровки се вдигат, други разходи се вдигат, но цените не могат да се вдигат.”

Според концесионерите това е неизгодно за бранша и ще е за сметка на инвестициите. Те очакват и по-слаб летен сезон в сравнение с предишни години.

#неохраняеми плажове #варненска област #летен сезон #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
1
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
2
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"
3
България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия...
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
5
ГДБОП залови прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Регионални

Изложба пред Народния театър показва историята на българския буквар
Изложба пред Народния театър показва историята на българския буквар
В Аксаково посрещат 24 май с паметник на Кирил и Методий В Аксаково посрещат 24 май с паметник на Кирил и Методий
Чете се за: 01:02 мин.
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Чете се за: 05:52 мин.
Европейска нощ на музеите – каква програма е подготвила Община Варна Европейска нощ на музеите – каква програма е подготвила Община Варна
Чете се за: 03:17 мин.
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично бедствено положение Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично бедствено положение
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени улици, коли под вода и затворени пътища
Над 80 л/кв. м дъжд: Безсънна нощ във Велико Търново, наводнени...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал Обстановката в Габрово: Няма бедстващи хора, властите реагират на всеки подаден сигнал
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали прокурорския син да се укрива Вътрешният министър: Има интересни имена, които са подпомагали прокурорския син да се укрива
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
На прага на летния сезон: 27 остават неохраняемите плажове във...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Хиляди евакуирани заради изтичане на опасен химикал край Лос Анджелис
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Промяна в правилата за програмата "Зелена карта" за САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
ЕС и Мексико подписаха търговско споразумение
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ