Джиро д'Италия: Гранде Бангаранга

От Колоездачната обиколка на Италия поздравиха победителката в Евровизия Дара.
От Джиро д'Италия пазят отлични спомени от България, а сега поздравиха и победителката в Евровизия 2026 Дара.
В официалния профил на Колоездачната обиколка на Италия публикуваха видео с най-добрите моменти от трите етапа в България, проведени миналата седмица, като за фон използваха именно песента-победител „Бангаранга“.
„Grande Partenza! Grande Bangaranga! Grande Bulgaria“, гласи публикацията - в превод „Голям старт! Голяма Бангаранга! Голяма България!“