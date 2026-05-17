Джиро д'Италия: Гранде Бангаранга

От Джиро д'Италия пазят отлични спомени от България, а сега поздравиха и победителката в Евровизия 2026 Дара.

В официалния профил на Колоездачната обиколка на Италия публикуваха видео с най-добрите моменти от трите етапа в България, проведени миналата седмица, като за фон използваха именно песента-победител „Бангаранга“.