DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

България с участие от седем гимнастици на Световната купа в Ташкент

Даниел Трифонов и Йоан Иванов ще бъдат сред основните ни надежди за отличия в Узбекистан

България с участие от седем гимнастици на Световната купа в Ташкент
България ще бъде представена от седем състезатели на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, която ще се проведе от 21 до 24 май. В състава са включени петима мъже и две жени, като амбициите са за нови силни класирания след успешното представяне във Варна.

Сред основните надежди за медали при мъжете е Даниел Трифонов, който вече спечели злато на висилка и сребро на прескок на Световната купа във Варна. В Ташкент той ще се състезава на четири уреда - прескок, висилка, земя и халки.

Йоан Иванов, който завоюва сребро на успоредка във Варна, също ще атакува призовите позиции. Освен на силния си уред, той ще стартира и на кон с гривни и халки.

В състава е и Раян Радков, който прави впечатление с отличните си изяви на кон с гривни, включително с победи в италианското първенство през сезона. Димитър Димитров и Йордан Александров допълват отбора, след като достигнаха до финали на предишния турнир от веригата във Варна.

При жените страната ни ще бъде представена от Никол Соколова и Виктория Венциславова, които ще участват на по четири уреда.

В българската делегация са включени още съдиите Илия Янев и Нели Танкушева, както и треньорите Милко Танкушев, Дамян Игнатов и Ивелин Иванов.

