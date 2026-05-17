DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Йонас Вингегор спечели втори етап за последните три дни в Джиро д'Италия

29-годишният датчанин триумфира в етап №9.

Йонас Вингегор записа втора победа за три дни в Колоездачната обиколка на Италия, след като спечели деветия етап. Той бе проведен от Червия до Корно але Скале и в него състезателите покриха 184 км, представляващи на практика едно голямо изкачване след Сасо Маркони.

Вингегор бе водач на колоната след края на изкачването до финала и спечели с 12 секунди пред Феликс Гал. Давиде Пигандзоли пък бе лидер на основната група, която изостана с над половин минута от датчанина.

Така Вингегор записа 50-а победа в професионалната си кариера, в която е печелил титлите в обиколката на Франция през 2022 и 2023, както и тази на Испания през 2025. 29-годишният датчанин е втори в класирането на тазгодишното Джиро д'Италия с 2:24 минути зад португалеца Афонсо Еулалио, който днес пресече линията на пето място с 41 секунди пасив от Вингегор. Гал е трети в генералното класиране с още 35 секунди изоставане.

Понеделник ще бъде почивен ден за колоездачите, които във вторник ще карат десети етап и 42-километрово преследване по часовник между Виареджио и Маса.

