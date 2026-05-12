Джулио Чиконе поведе в генералното класиране на Джиро д'Италия 2026 (Гледайте най-интересното тук)

Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от Джиро д'Италия и донесе важен успех за отбора си UAE Team Emirates след трудното начало на състезанието.

Етапът, с дължина 138 километра от Катандзаро до Козенца, бе първият на италианска територия след старта на надпреварата в България. Нарваес финишира първи, изпреварвайки венецуелеца Орлюа Олар, който остана втори.

Третото място се оказа достатъчно за италианеца Джулио Чиконе (Lidl-Trek), за да оглави генералното класиране и да облече престижната розова фланелка. Той измества досегашния лидер Томас Силва от Уругвай.

В сряда състезанието продължава с пети етап – хълмист маршрут от Прая а Маре до Потенца, който може да донесе нови размествания в челото на класирането.