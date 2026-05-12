Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде политическата му съдба?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Висши министри от кабинета призоваха Стармър да изготви график за своето оттегляне

Британският премиер Киър Стармър отказа да подаде оставка, независимо от призивите на негови съпартийци, както и на членове на кабинета да се оттегли. В знак на недоволство, министрите на общностите и за защита на жертвите, както и държавният секретар по въпросите на насилието подадоха оставка. Критиците в Лейбъристката партия вече достигнаха необходимия брой, за да започне процедура за избор на нов лидер. Бунтът срещу премиера е провокиран от съкрушителната загуба на лейбъристите на местните избори. Каква ще бъде политическата съдба на Киър Стармър?

Срещу тежките удари на министри и съпартийци, премиерът Киър Стармър демонстрира управленски стоицизъм. На заседанието на кабинета, той твърдо заяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява. Стармър подчерта, че Лейбъристката партия има процедура за оспорване на лидер и тя не е била задействана.

За противниците на британския премиер 81 се оказа "магическо" число. Това е минимумът от депутати от Лейбъристката партия, необходим, за да стартира надпревара за лидерство. Броят беше достигнат още в ранния следобед.

По-малко от две години след сформирането му - кабинетът е разцепен. В знак на недоволство от управлението на Стармър, министърът на общностите подаде оставка. Последва я държавният секретар по въпросите на насилието Джес Филипс.

В писмо до министър-председателя, тя го обвинява, че е блокирал плановете й за закон, който да попречи деца да правят голи снимки с телефоните си.

Джес Филипс, държавен секретар по въпросите на насилието: "Вие сте добър човек, който полага грижи за правилните неща, но това не е достатъчно. Благоприличието е жизненоважно, също така са необходими борба и хъс. Карайте се, отблъсквайте, водете спорове, привличайте хората."

Висши министри от кабинета, сред които на вътрешните работи Шабана Махмуд и на външните работи Ивет Купър, призоваха Стармър да изготви график за своето оттегляне.

Съюзниците на Стармър затвърдиха подкрепата си.

Джеймс Мъри, гл. секретар на Министерството на финансите: "Той има пълната ми подкрепа, продължаваме работа."

Сред поддръжниците на премиера е и министърът на отбраната.

Джон Хили, министър на отбраната: „Допълнителна нестабилност не е в интерес на Великобритания. Сега целият ни фокус трябва да бъде върху справянето с непосредствените икономически трудности и предизвикателства, свързани със сигурността“.

Поводът за разклащането на поста на Стармър са местните избори от миналата седмица, на които лейбъристите загубиха 1500 места. За негов основен претендент е сочен министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг.

