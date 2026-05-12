Британският премиер отказа да подаде оставка - каква ще бъде политическата му съдба?

Британският премиер Киър Стармър отказа да подаде оставка, независимо от призивите на негови съпартийци, както и на членове на кабинета да се оттегли. В знак на недоволство, министрите на общностите и за защита на жертвите, както и държавният секретар по въпросите на насилието подадоха оставка. Критиците в Лейбъристката партия вече достигнаха необходимия брой, за да започне процедура за избор на нов лидер. Бунтът срещу премиера е провокиран от съкрушителната загуба на лейбъристите на местните избори. Каква ще бъде политическата съдба на Киър Стармър?

Срещу тежките удари на министри и съпартийци, премиерът Киър Стармър демонстрира управленски стоицизъм. На заседанието на кабинета, той твърдо заяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява. Стармър подчерта, че Лейбъристката партия има процедура за оспорване на лидер и тя не е била задействана.

За противниците на британския премиер 81 се оказа "магическо" число. Това е минимумът от депутати от Лейбъристката партия, необходим, за да стартира надпревара за лидерство. Броят беше достигнат още в ранния следобед.

По-малко от две години след сформирането му - кабинетът е разцепен. В знак на недоволство от управлението на Стармър, министърът на общностите подаде оставка. Последва я държавният секретар по въпросите на насилието Джес Филипс.

В писмо до министър-председателя, тя го обвинява, че е блокирал плановете й за закон, който да попречи деца да правят голи снимки с телефоните си.

Джес Филипс, държавен секретар по въпросите на насилието: "Вие сте добър човек, който полага грижи за правилните неща, но това не е достатъчно. Благоприличието е жизненоважно, също така са необходими борба и хъс. Карайте се, отблъсквайте, водете спорове, привличайте хората."

Висши министри от кабинета, сред които на вътрешните работи Шабана Махмуд и на външните работи Ивет Купър, призоваха Стармър да изготви график за своето оттегляне.

Съюзниците на Стармър затвърдиха подкрепата си.

Джеймс Мъри, гл. секретар на Министерството на финансите: "Той има пълната ми подкрепа, продължаваме работа."

Сред поддръжниците на премиера е и министърът на отбраната.

Джон Хили, министър на отбраната: „Допълнителна нестабилност не е в интерес на Великобритания. Сега целият ни фокус трябва да бъде върху справянето с непосредствените икономически трудности и предизвикателства, свързани със сигурността“.

Поводът за разклащането на поста на Стармър са местните избори от миналата седмица, на които лейбъристите загубиха 1500 места. За негов основен претендент е сочен министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг.