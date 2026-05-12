Екокатастрофа в Русенско: Много мъртва риба е открита в язовир Николово

Заради очакван ремонт на увредената дига край русенското село Николово се поддържа ниско ниво на водата, а това застрашава живота в язовира. Наскоро бе открита мъртва риба, а с покачването на температурите рискът се увеличава.

До миналата година язовирът на Текето, както русенци наричат Лесопарк „Липник“, се зарибяваше редовно и предлагаше отлични условия за любителски риболов. В края на миналата година обаче беше установено, че дигата има увреждания и трябва да се ремонтира. Затова водите започват да се източват. А преди дни хората в Николово се натъкнаха да пасажи мъртва риба. Най-вероятната причина и ниското ниво на водата в язовира.

Златан Ванев – кмет на Николово: „Аз смятам, че в най-скоро време трябва държавните институции и общинските да вземат мерки за язовира, да се направи стената. Може би ще се молим за дъжд, за да се напълни язовира, защото нивото му е много ниско. Летните месеци може би водата ще остане много повече без кислород, където рибата ще започне да мре. Не се знае ако язовирът се обезводни напълно може би и миризмата ще е съвсем. Много ще е лошо.“

БНТ: Има ли опасност да измре рибата в язовир Николово?

Айдоан Джелил – началник на отдел в ИАРА – Русе: „Има и то много голяма. Нивото е критично ниско. Знаете, че с летните жеги тази вода още ще намалее, кислород там няма да има. В момента рибата е болна даже от червенка, тъй като това рязко спадане на нивото предизвиква стрес и рибата в момента е болна. От името на агенцията е написано писмо до кмета, което трябва да се предаде и на ДА „Метрологичен и технически надзор“, за да се спре източването. За да може поне това, което е останало, да се възстанови. Освен от дъждовните води, има и подпочвени. Сега като падна нивото видяхме, че има подпочвена вода, която извира, което е добро решение. Но ако се спре да се източва водата.“

Ремонтът на дигата все още се очаква. Състоянието ѝ обаче позволява покачване на нивото, за да се спасят обитателите на язовира.

Георги Игнатов – директор на Дирекция „Обществен ред, сигурност и защита на потребителите“: „В началото на месец март ние пуснахме едно писмо до ДА „Технически надзор“ с копие до министъра на икономиката. Нямаме до настоящия момент отговор. Във връзка с този инцидент пуснахме повторно втори сигнал, като приложихме и протокола – тоест това, което е констатирано и притесненията на Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури за това, че с приближаването на летния период – малкото количество вода и затоплянето може да доведе до проблеми с рибата, която се намира в язовира.“

Тоест, всички са единодушни, че рибата в язовир Николово може поголовно да измре. При това – съвсем скоро. Става дума за тонове риба. И за това, че заради ниското ниво водоемът ще блатяса и ще обрасне. И за това, че Лесопарк „Липник“ е любим на русенци за разходки и отдих. Не на последно място той е тренировъчна база на успешните ни гребни спортове. Треньори и състезатели се тревожат за бъдещето. Последствията от унищожението можем само да гадаем. Въпросът е ще допуснем ли един жив и красив водоем да загине.

