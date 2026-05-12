Незабавни проверки след тежката катастрофа край София с жертва и множество ранени

Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София тази нощ. Сблъсъкът е между автобус и камион на магистрала „Хемус“. Сред пострадалите има и дете. И двамата шофьори имат регистрирани множество нарушения.

Все още се изясняват причините за тежкия инцидент, при който загина 73-годишен мъж, а други 16 души пострадаха. Катастрофата е станала в близост до входа на София, няколко километра преди града, малко след 01.00 часа през нощта. Автобусът е пътувал от Добрич към летището в София, откъдето пътниците е трябвало да заминат на екскурзия до Малдивите. Към момента шестима души остават хоспитализирани. Трима от пострадалите са настанени в УМБАЛ „Света Анна“, сред които е и 69-годишна жена в тежко състояние с фрактури на тазовите кости. В болницата се лекуват и двама мъже, единият от които е претърпял операция.

Шофьорът на автобуса също остава за лечение в болница „Царица Йоанна“. 59-годишният мъж е с мозъчно сътресение и травми по главата, но е в стабилно общо състояние. Двама души остават хоспитализирани и във Военномедицинската академия. По данни на разследващите, шофьорът на автобуса има 45 регистрирани нарушения на пътя, а книжката му е била отнемана за 10 месеца заради катастрофа след употреба на алкохол. При настоящия инцидент пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Различна е ситуацията при 42-годишния шофьор на камиона, който има 29 нарушения на пътя и две отнемания на шофьорската книжка. Полевият тест е отчел положителна проба за амфетамини и метамфетамини. По негови думи обаче резултатът може да е повлиян от прием на медикаменти, поради което се изчакват резултатите от кръвната проба. Двамата шофьори са задържани, като водачът на автобуса остава под наблюдение в болница.

Комисар Мартин Цурински- зам.-началник на Пътна полиция към СДВР: „Това, което знаем за двамата водачи е, че единят водач, който управлява автобуса има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година е търпял лишаване от 10 месеца. За ПТП с алкохол, доколкото знам, от водача на влекача, до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето, едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца.“

Министърът на транспорта Георги Пеев вече е разпоредил незабавна проверка във връзка с тежкия инцидент. Кметът на София Васил Терзиев изказа съболезнования на близките на загиналия и заяви, че мислите му са със пострадалите. Той благодари и на екипите на Столичната община, които през цялата нощ са участвали в разчистването на пътния участък и оказването на съдействие на място.

