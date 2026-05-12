Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Карина Караньотова
Сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столични болници

Един човек е загинал, а 16 са ранени при тежка катастрофа между автобус и камион на автомагистрала „Хемус“ в района на входа на София тази нощ, съобщиха от СДВР. Сред пострадалите има и дете, а част от ранените са настанени в столични болници.

Тежкият пътен инцидент е станал около 1.08 ч. през нощта, съобщават от Спешна помощ. На място са изпратени осем линейки, които са транспортирали пострадалите към различни лечебни заведения в София.

Все още няма окончателна яснота как точно се е стигнало до сблъсъка между автобуса и товарния автомобил.

По първоначална информация загиналият е мъж на около 70 години. Сред пострадалите има и майка с малко дете, като всички са хоспитализирани в различни болници в София.

От "Пътна помощ" съобщиха за още една тежка катастрофа - на пътя край Владая. Там са пострадали петима души, включително две бременни жени на 20 и 21 години, които са приети в „Пирогов“. Шофьорът е с мозъчно сътресение, фрактура и е в шоково състояние.

Очаква се по-късно днес МВР да даде повече подробности за причините за катастрофата на АМ „Хемус“.

Във връзка с тежкия пътен инцидент кметът на София Васил Терзиев изказа съболезнования на загиналия.

Той посочва, че екипите на Столична община са реагирали незабавно след подадения сигнал към тел. 112.

"В координация със Спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност беше оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса.

Благодаря на всички екипи, които работиха през нощта в тежка ситуация и под напрежение.

Подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа", пише в позицията на кмета във връзка с тежкия инцидент.

В района има задръстване.

Снимки: Карина Караньотова

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.

#АМ "Хемус #загинал #катастрофа

Министър Георги Пеев разпореди незабавна проверка след тежкия инцидент на АМ „Хемус“
