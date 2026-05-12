Дара ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май

Днес е първият полуфинал на 70-ото издание на музикалния конкурс „Евровизия 2026“. На сцената във Виена ще излязат 17 участници. Ако се съди по репетициите, меломаните ще се радват на пищно и бляскаво шоу.

България е представена от Дара и песента „Бангаранга“, която ще открие втория полуфинал на 14 май. А големият финал е два дни по-късно – на 16 май. До него, след гласуване, ще бъдат допуснати 10 държави.

Тазгодишното издание на „Евровизия“ е белязано от политическо напрежение – няколко държави бойкотират конкурса и дори няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа.