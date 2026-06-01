В развитие

НЕЗАКОННИЯТ ГРАД КРАЙ ВАРНА

Казусът с „Незаконния град“: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си

від БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Снимка: БГНЕС
Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в Агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в Баба Алино не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна – собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си.

Контролните органи и министърът на земеделието Пламен Абровски са категорични, че незаконните постройки трябва да бъдат съборени. За това обаче е необходимо решение на съда. Във Варна днес с информация излязоха и от Окръжната прокуратура.

Днес стана ясно как е ставало финансирането на купувачите – главно украински граждани, които заявиха, че са ползвали кредити, за да купят къщи. Те са били финансирани от корпорацията КУБ, за да получат жилища на разсрочено плащане. Сред клиентите има и юристи, според които документите са изрядни.

Александър Александров, собственик на имот: „Има издадени удостоверения за административен адрес, което означава, че всички тези хора са отишли в полицията, регистрирали са се, полицията е потвърдила наличието на тези сгради. Отделно от Община Варна има заявено сметосъбиране за района.

Глеб: „Не знам за какви документи става разговор, но да ходят тук полицаи, да плашат всички хора, това е ненормално.“

Стефан Железов, собственик на имот: „Не може държавата в момента да си затваря очите, че всичко това не е имало възможност да възникне без активното участие на държавните органи.“

Варненското звено на Държавния строителен контрол прави проверки от лятото на 2024 година. Те не контролират сградите от този нисък клас, но е установено, че районът може да се захрани с ток и вода от базите на бивши почивни станции.

инж. Кирил Москов, директор РДНСК - Варна: „Те са изградени преди 2001 г. и са законно захранени с вода. Има един трафопост, и оттам нататък вече присъединяванията или монтирането на някакви измервателни уреди, те не са легални по смисъл на тяхното предназначение.“

От Окръжната прокуратура във Варна потвърдиха, че случаят „Баба Алино” се разследва активно, но при този тип икономически престъпления събирането на доказателства отнема повече време.

Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура, Варна: „Водят се няколко наказателни производства и в първия момент, в което и да е разследване, позволи да дадем публична информация, ще го сторим своевременно.“

Важна част от доказателствата е хронологията на събитията. По данни на Земеделското министерство сигнали за сеч и строителство има от октомври 2023 година.

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: „Загубите като дървесина не са много големи. Загубите за природата, обаче, са огромни.“

Според Абровски реакцията на институциите във Варна е забавена.

