БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ...
Чете се за: 02:45 мин.
"Прогресивна България" предлага три бюджетни...
Чете се за: 03:15 мин.
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Чете се за: 01:47 мин.
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Ако твърденията в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, ще очаквам най-малкото оттеглянето на Стоев, коментира тя

главен прокурор ваня стефанова коментар бнт относно сигнала апелативния прокурор пловдив
Снимка: БТА
Слушай новината

Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрата. За сигнала първо съобщи пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му информацията е изпратена не само до прокуратурата, но и до Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС, като се очаква институциите да извършат задълбочена проверка на изложените твърдения.

За БНТ временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че по случая вече са предприети конкретни действия. „Разпоредена е проверка, която се извършва от прокурори от отдел „Инспекторат“ на ВКП. Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост“, подчерта обвинител №1. Тя беше категорична, че магистратите, и особено административните ръководители на толкова високо ниво, носят отговорност за действията си и следва ясно да съзнават последиците от всяко свое решение с оглед на установените стандарти за етично поведение на магистратите.

Освен Инспектората към ВКП, проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура. Именно тя е компетентният орган, който трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни и за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения прокурор спрямо висшия полицейски началник.

В петък стана ясно, че Инспекторатът на ВКП извършва проверка и спрямо пернишкия прокурор Бисер Михайлов, чийто син Васил Михайлов бе открит преди десет дни от ГДБОП след близо едногодишно укриване от властите. Михайлов-син е в затвора, където ще изтърпи присъда от 1,8 години лишаване от свобода. Срещу него има и множество други висящи дела. В случай че полицията предостави данни, че бащата на Васил Михайлов е съдействал за укриването му, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова ще поиска от ВСС налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание за Бисер Михайлов.

Пълния отговор на запитването на БНТ четете ТУК

#апелативния прокурор #сигнала срещу #с коментар #Ваня Стефанова #главния прокурор #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
1
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов ПУП
3
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване...
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
4
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир Коцев
5
Жители на незаконния град край Варна искат среща с кмета Благомир...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
6
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Сигурност и правосъдие

Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро
Дрога в хеликоптер: Заловиха 250 кг наркотици, оценени на милиони евро
Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено
Чете се за: 02:15 мин.
Шофьорът, убил две жени на тротоар във Варна, отива на съд Шофьорът, убил две жени на тротоар във Варна, отива на съд
Чете се за: 01:22 мин.
Все повече наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца, откриват митничари Все повече наркотици, поръчвани онлайн и предназначени за деца, откриват митничари
Чете се за: 03:57 мин.
Поредно заседание по делото "Дебора" Поредно заседание по делото "Дебора"
Чете се за: 01:07 мин.
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
5737
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол (СНИМКИ) 250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред тях и намаляване на партийната субсидия "Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, сред тях и намаляване на партийната субсидия
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерка, обвинена за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Полицаи откриха изчезнало дете в столицата, съобщиха от СДВР
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Тестват системата BG-ALERT на 2 юни
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ