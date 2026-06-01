Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено

Окръжният съд в Търговище призна за виновна акушерка, обвинена за смъртта на новородено
Окръжният съд в Търговище призна за виновна 35-годишна жена, неосъждана досега, че в качеството си на акушерка е причинила смъртта на новородено поради немарливо изпълнение на правно регламентирана медицинска дейност, съобщиха от пресслужбата на съда.

При ежедневното обслужване на детето е настъпил удар в областта на главата, при който е получена тежка черепно-мозъчна травма, представляваща постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. По този начин обвиняемата е нарушила основната дейност: при установена най-малка промяна в състоянието на новороденото не е информирала веднага дежурния лекар и не е изпълнила задължението си като дежурна акушерка да опише с рапорт състоянието на новороденото и настъпилите промени. Въпреки предприетите реанимационни действия, е настъпил смъртен изход.

В качеството ѝ на акушерка през 2024 г. ѝ беше повдигнато обвинение за смърт за новородено, настъпила през месец март 2022 г. Тричленен състав на окръжния съд тогава призна жената за невиновна по повдигнатите ѝ обвинения. След обжалване от защитата на пострадалите и протест от държавното обвинение Апелативен съд – Варна се произнесе за връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Окръжен съд – Търговище.

В хода на настоящото производство бяха изслушани множество свидетели, както и петорна медицинска експертиза чрез видеоконферентна връзка. Деянието съставлява престъпление по чл. 123, ал. 1 НК и съдът наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години с изпитателен срок от пет години (условно осъждане).

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна в петнадесетдневен срок.


