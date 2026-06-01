Шофьорът, убил две жени на тротоар във Варна, отива на съд

Окръжна прокуратура – Варна е внесла в съда обвинителен акт срещу водача, причинил тежката катастрофа на ул. „Дрин“ в края на декември миналата година, при която загинаха две жени. Това съобщи говорителят на Окръжната прокуратура Радослав Лазаров.

На шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на пътнотранспортно произшествие при условията на съзнавана непредпазливост. Той не е изпълнил законовото си задължение да контролира непрекъснато управляваното от него моторно превозно средство и по непредпазливост е навлязъл на тротоара, където е причинил смъртта на двете пешеходки.

Водачът е страдал от епилепсия и поне три дни преди инцидента не е приемал предписаните му медикаменти, които е трябвало да взема ежедневно, посочи още Лазаров. Назначената експертиза е установила липса на съответната лекарствена съставка в кръвната му проба.

Според прокуратурата, ако вследствие на епилептичния пристъп автомобилът се е отклонил наляво вместо надясно, е било възможно да има значително повече жертви.

Ако бъде признат за виновен, водачът може да получи наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

