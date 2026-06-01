250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за наркотрафик откриха след спецакция край Ямбол (СНИМКИ)

Акция на службите за сигурност разкри предполагаем канал за наркотрафик в Ямболско. При операция на ДАНС, ГДБОП и други правоохранителни структури са били открити над 250 килограма високорискови наркотици, струващи милиони евро. Дрогата е заловена в халета на бивша складова база за зърно в село Зимница. Смята се, че наркотиците са били предназначени за продажба в Турция.

При специализирана акция са установени и задържани четирима български граждани от Ямбол и Бургас, взета е мярка „задържане под стража“ за всички.

Данчо Желев – директор специализирана агенция в ДАНС: "Три от лицата са задържани в момента на натоварване на дрогата от едно превозно средство на друго. На място в базата, където са заловени лицата, е открит малък хеликоптер. Той вероятно също е използван за международен трафик на наркотици."

Моментът на операцията е бил избран в резултат на анализ, така че органите на реда са имали тактическо предимство. По случая се е работило от месеци.

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев: "Нашите усилия в посока борба срещу разпространението на дрога ще продължават с още по-голям интензитет".

Екип от 6 следователи и трима прокурори са работили по случая.

Ангел Георгиев – наблюдаващ прокурор: "Предвидените наказания, ако четиримата бъдат признати за виновни са съответно за организатора на престъпната група от 5 до 15 години затвор и глоба от 10 000 до 50 000 евро, а за участниците от 3 до 10 г."

20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици
