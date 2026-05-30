Петима от седемте обвиняеми за разпространение в кв. "Дружба" остават в ареста

В София пред съда застанаха задържаните в квартал "Дружба" седем пласьори на дрога, предимно в столичните училища.

За петима от седемте обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици съдът определи най-тежката мярка задържане под стража.

За останалите двама не беше определена мярка за неотклонение. Въпреки различното решение, съдията посочи, че всички остават обвиняеми.

Според обвинението групата е действала в ж.к. „Дружба“ и съседни квартали, като е разпространявала високорискови наркотични вещества, сред които MDMA, кокаин, коноп, амфетамини.

Дейността се е осъществявала от апартамент под наем в квартала и гараж. Открити са мобилни телефони, пари и оборудване за пакетиране, както и сейф.

Прокуратурата настоя за задържането с най-тежката мярка за неотклонение на всички тях. От своя страна защитата поиска по-леки мерки, като оспори наличието на данни за организирана престъпна група.

прокурор Радост Нацева: "Цялостно съм доволна. Петима човека с мярка за неотклонение за задържане под стража, двама от тях са без мярка за неотклонение. Имаме тридневен срок ще си обсъдим пак доказателствата, ще обмислим и така. Вероятно ще има протест - така мисля аз.

Кристиян Мирчев, адвокат: "Аз лично съм разочарован от определението на съда. Чухте становището ми пред съда - ще обжалвам, считам, че и двамата ми подзащитни не са виновни за това, което са обвинени и буди недуомение въз основа на какви доказателства съда ги задържа. Затова лично аз ще обжалвам и ще си гоним правата на моите клиенти до дупка."

От своя страна защитата поиска по-леки мерки - било домашен арест или пак подписка. Решението не е окончателно и ще бъде обжалвано.

