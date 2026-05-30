НА ЖИВО: ПСЖ - Арсенал, 1:1

"Артилеристите“ преследват първи триумф в Шампионската лига, докато парижани защитават най-ценния трофей на Стария континент

Аренал - ПСЖ
Будапеща ще бъде центърът на футболния свят тази вечер, когато Пари Сен Жермен и Арсенал излязат един срещу друг във финала на Шампионската лига. Двубоят на „Пушкаш Арена“ започва в 19:00 часа българско време и противопоставя действащия европейски шампион на отбор, който е на прага на най-голямата вечер в историята си.

Съставите:

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос (к), Пачо, Мендеш, Невеш, Фабиан, Витиня, Кварацхелия, Дембеле, Дуе

Арсенал: Рая, Москера, Салиба, Магаляеш, Инкапие, Люис-Скели, Райс, Тросар, Йодегор (к), Сака, Хаверц

За Арсенал това е шанс да превърне приказния сезон в безсмъртие. Тимът на Микел Артета вече прекъсна 22-годишното чакане за титла във Висшата лига, а сега е на една победа от първия си трофей в най-престижния европейски клубен турнир.

ПСЖ обаче пристига в Унгария със самочувствието на шампион. Съставът на Луис Енрике изглежда още по-завършен от миналия сезон - агресивен, техничен и способен да атакува от всяка зона на терена. Парижани ще разчитат на скоростта и индивидуалната класа на Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и компания.

Арсенал ще противопостави дисциплина, физическа мощ и една от най-стабилните защити в турнира. Давид Рая, Уилям Салиба и Габриел Магаляеш ще имат тежката задача да ограничат атакуващата мощ на французите, а Деклан Райс трябва да даде баланс в средата на терена. В предни позиции погледите отново ще бъдат насочени към Букайо Сака, който вече заяви, че "артилеристите“ имат достатъчно мотивация да напишат история.

Двата отбора имат и скорошна европейска история. През миналия сезон ПСЖ елиминира Арсенал на полуфиналите, но лондончани показаха, че могат да затруднят сериозно съперника. Сега Артета разполага с по-дълбок състав, повече варианти и увереността на английски шампион.

Финалът обещава сблъсък на два различни стила - контролът и свободата на ПСЖ срещу организацията, интензитета и ефективността на Арсенал.

