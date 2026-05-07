Луис Енрике: Показахме какъв отбор сме

Испанският наставник на Пари Сен Жермен Луис Енрике не скри задоволството си след класирането за финала в Шампионската лига. Късно снощи парижани завършиха наравно 1:1 като гост на Байерн Мюнхен и с общ резултат 6:5 се класираха за мача за трофея.

"Показахме какъв отбор сме. Невероятно е, това е нашият втори финал в Шампионската лига, показва ниво", каза испанският специалист на пресконференцията си.

"Казвах ви в края на груповата фаза, че не виждам никой, който да е по-добър от нас. Всички ме критикуваха, че го казвам, но не съм се заблуждавал. Байерн Мюнхен беше на нашето ниво тази вечер", добави Енрике.

"Трябва да се възползваме от този момент. Беше мач на много високо ниво. Важно е да подчертаем, че показахме в последните три години, че можем да играем независимо какъв мач. Това, което видяхме през цялата среща, е много важно за нас", смята специалистът.

"Ние сме отбор, на който може да се има доверие и да се бори през цялото време. Ако трябва да бъдем в нисък блок, можем да го направим. Не че обичаме да правим това, но можем да го направим. Това показваме нивото ни да посрещаме предизвикателствата. Обичаме да играем хубав футбол, но обичаме и да печелим битките", твърди роденият в Хихон треньор.

Луис Енрике подчерта, че все още не може да пусне титулярния си отбор, който спечели Шампионската лига през миналия сезон в Мюнхен срещу Интер.

"Това показва какъв отбор сме и с какви играчи разполагаме", заяви още той, който е печелил Шампионската лига и с Барселона през 2015 година.