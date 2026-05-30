Рахийм Стърлинг е арестуван след катастрофа, разследват го за шофиране под въздействие на наркотици

Бившият футболист на Ливърпул, Манчестър Сити, Челси и Арсенал Рахийм Стърлинг е бил арестуван след пътен инцидент на магистрала М3 в графство Хемпшир, съобщават британските медии.

Според информацията инцидентът е станал в четвъртък сутринта около 9:00 часа местно време, когато автомобил Lamborghini се е ударил в мантинелите на магистралата. По данни на полицията в произшествието не са участвали други превозни средства и няма пострадали.

31-годишният футболист, който в момента играе за нидерландския Фейенорд, е бил задържан по подозрение за шофиране под въздействието на наркотици, опасно шофиране, притежание на наркотично вещество от клас C и отказ да предостави проба за тест.

От полицията в Хемпшир потвърдиха, че играчът е освободен под гаранция до приключване на разследването.

"Малко преди 9:00 часа сутринта в четвъртък получихме сигнал за автомобил Lamborghini, който се е сблъскал с мантинелите на магистрала М3 в южна посока, близо до разклона Минли. Други превозни средства не са участвали и няма данни за пострадали. Водачът, 31-годишен мъж от Бъркшир, е арестуван по подозрение за шофиране под въздействието на наркотици, опасно шофиране, притежание на наркотик от клас C и отказ да даде проба. Той е освободен под гаранция, докато разследването продължава“, се казва в официалното изявление на полицията.

Новината идва в труден период за Стърлинг. След като договорът му с Челси беше прекратен през януари, крилото подписа с Фейенорд като свободен агент през февруари.

Англичанинът изгради впечатляваща кариера във Висшата лига. След трансфера си от Куинс Парк Рейнджърс в Ливърпул през 2010 година той се утвърди като един от най-талантливите футболисти на своето поколение. По-късно премина в Манчестър Сити, където спечели четири титли във Висшата лига, пет Купи на лигата и една ФА Къп. За националния отбор на Англия Стърлинг има 82 мача и 20 отбелязани гола.