Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент

Защитникът Ибрахима Конате ще се раздели с Ливърпул в края на юни, когато изтича договорът му с английския клуб, съобщава BBC. Причината за раздялата е разминаване между двете страни по отношение на финансовите параметри на нов контракт, което е довело до прекратяване на преговорите.

27-годишният французин бе привлечен на "Анфийлд“ през 2021 година от РБ Лайпциг срещу 35 милиона паунда и бързо се утвърди като ключова фигура в отбраната. С екипа на "червените“ той изигра 183 мача и отбеляза 7 гола, като допринесе за спечелването на титлата във Висшата лига, ФА Къп, две Купи на лигата и „Къмюнити Шийлд“.

Въпреки че през април самият Конате загатна, че има шанс да остане в клуба, преговорите, започнали още в края на 2023 година, не доведоха до споразумение. Така бранителят ще бъде свободен агент през летния трансферен прозорец.

През изминалия сезон Ливърпул завърши на пето място във Висшата лига, но си осигури участие в Шампионската лига през следващата кампания.