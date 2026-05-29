Барселона отправи оферта за Хулиан Алварес, Атлетико постави цена от 150 милиона евро

Барселона направи първа официална стъпка за привличането на Хулиан Алварес, след като отправи оферта към Атлетико Мадрид за аржентинския нападател.

BREAKING: Barcelona send first official proposal to Atlético Madrid for Julián Álvarez worth €100m.



No add-ons, no players involved.



Atlético, not happy about the situation over last 24h — but Julián has already asked to leave. pic.twitter.com/FpLq1dde3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Според информации на испанските медии и журналиста Фабрицио Романо, предложението на каталунците е на стойност около 100 милиона евро и не включва футболисти в сделката. Очаква се това да бъде начална оферта, която трудно ще удовлетвори изискванията на "дюшекчиите“.

От Атлетико са поставили цена от 150 милиона евро за своя голмайстор, като предпочитат да го продадат на клуб извън Испания. Въпреки това, самият Алварес е дал да се разбере, че желанието му е да премине именно в Барселона.

Сериозен интерес към нападателя има и от страна на Пари Сен Жермен, който вече е предложил около 120 милиона евро плюс двама играчи в замяна. Френският клуб е готов да предложи и значително по-висока заплата на аржентинеца.

Сагата около бъдещето на Алварес се очертава като една от най-интересните трансферни истории на лятото, особено на фона на търсенето на заместник на Роберт Левандовски в състава на Барселона.