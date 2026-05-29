БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барселона отправи оферта за Хулиан Алварес, Атлетико постави цена от 150 милиона евро

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Каталунците влизат в битка с ПСЖ за аржентинеца, който е заявил желание да напусне през лятото

Барселона отправи оферта за Хулиан Алварес, Атлетико постави цена от 150 милиона евро
Снимка: БГНЕС

Барселона направи първа официална стъпка за привличането на Хулиан Алварес, след като отправи оферта към Атлетико Мадрид за аржентинския нападател.

Според информации на испанските медии и журналиста Фабрицио Романо, предложението на каталунците е на стойност около 100 милиона евро и не включва футболисти в сделката. Очаква се това да бъде начална оферта, която трудно ще удовлетвори изискванията на "дюшекчиите“.

От Атлетико са поставили цена от 150 милиона евро за своя голмайстор, като предпочитат да го продадат на клуб извън Испания. Въпреки това, самият Алварес е дал да се разбере, че желанието му е да премине именно в Барселона.

Сериозен интерес към нападателя има и от страна на Пари Сен Жермен, който вече е предложил около 120 милиона евро плюс двама играчи в замяна. Френският клуб е готов да предложи и значително по-висока заплата на аржентинеца.

Сагата около бъдещето на Алварес се очертава като една от най-интересните трансферни истории на лятото, особено на фона на търсенето на заместник на Роберт Левандовски в състава на Барселона.

Свързани статии:

Атлетико Мадрид отвърна остро на Барселона заради слуховете около Хулиан Алварес
Атлетико Мадрид отвърна остро на Барселона заради слуховете около Хулиан Алварес
"Дюшекчиите“ обявиха, че аржентинецът не се продава и отрекоха да...
Чете се за: 01:47 мин.
#ПФК Барселона #ФК Атлетико Мадрид #Хулиан Алварес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
3
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
4
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
5
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Европейски футбол

Антъни Гордън премина медицински прегледи в Барселона, трансферът е на финалната права
Антъни Гордън премина медицински прегледи в Барселона, трансферът е на финалната права
Атлетико Мадрид отвърна остро на Барселона заради слуховете около Хулиан Алварес Атлетико Мадрид отвърна остро на Барселона заради слуховете около Хулиан Алварес
Чете се за: 01:47 мин.
Масимилиано Алегри е близо до треньорския пост в Наполи Масимилиано Алегри е близо до треньорския пост в Наполи
Чете се за: 00:52 мин.
Винченцо Италиано напусна Болоня Винченцо Италиано напусна Болоня
Чете се за: 01:20 мин.
Оливер Глазнер: Благодаря на футболистите и привържениците за този невероятен ден Оливер Глазнер: Благодаря на футболистите и привържениците за този невероятен ден
Чете се за: 01:45 мин.
Лига на конференциите: Награждаване на Кристъл Палас (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Награждаване на Кристъл Палас (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес
Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Трима задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУБ Трима задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУБ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП за наркогрупата в „Дружба“: Дилъри пласирали...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Омбудсманът се обяви против 10% орязване на бюджета на...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вълна от реакции в Европа след инцидента в Румъния
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ