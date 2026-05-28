Масимилиано Алегри е близо до треньорския пост в Наполи

Италианският специалист е постигнал договорка да наследи Антонио Конте начело на неаполитанците

Масимилиано Алегри е близо до треньорския пост в Наполи
Снимка: БГНЕС
Италианският специалист Масимилиано Алегри е постигнал споразумение да стане новият старши треньор на Наполи, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

58-годишният наставник е бил избран от ръководството на клуба за заместник на Антонио Конте, като е приел условията, предложени от неаполитанците. Очаква се сделката да бъде финализирана в близките дни.

За последно Алегри бе начело на Милан, но бе освободен, след като тимът не успя да се класира в топ 4 на Серия А и пропусна участие в Шампионската лига.

В треньорската си кариера той е водил още Ювентус, Каляри, Сасуоло, Гросето и СПАЛ.

Наполи завърши на второ място през изминалия сезон, но на значителна дистанция от шампиона Интер, което доведе до промени в треньорския щаб.

#ФК Наполи #Масимилиано Алегри

