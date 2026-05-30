Барселона представи Антъни Гордън като първото си лятно попълнение

Барселона официално представи първото си ново попълнение за сезон 2026/27. Английският национал Антъни Гордън подписа договор с каталунския гранд до лятото на 2031 година, след като трансферът му от Нюкасъл бе финализиран след продължителни административни процедури.

Официалното обявяване на сделката се забави с повече от седем часа заради финални уточнения по документацията и трансферните формалности. Въпреки това от клуба увериха, че сделката никога не е била под въпрос.

Според испанските медии Барселона ще плати 70 милиона евро фиксирана сума плюс още 10 милиона под формата на бонуси, свързани с индивидуалното представяне на футболиста и успехите на отбора.

След подписването на договора Гордън не скри вълнението си от преминаването си на „Камп Ноу“.

"Когато разбрах за интереса на Барселона, не се поколебах нито за миг. Това е моя детска мечта. Да играеш за такъв клуб е огромна отговорност и съм изключително щастлив“, заяви английският нападател.

25-годишният футболист призна, че е имал предложения и от други европейски грандове, но изборът му винаги е бил Барселона.

Гордън демонстрира и сериозни амбиции още при представянето си.

"Искам да спечеля всичко. Ако трябва да избера една цел, бих казал шестата Шампионска лига за Барселона“, каза новото попълнение на каталунците.

Англичанинът допълни, че от известно време изучава испански език, тъй като винаги е мечтал един ден да облече екипа на Барселона.

Възпитаникът на Евертън идва след силен период в Нюкасъл и се очаква да засили конкуренцията по левия фланг на атаката, където ще се бори за място редом до Рафиня и Ламин Ямал.

Спортният директор Деко и старши треньорът Ханзи Флик са сред основните двигатели зад привличането на английския национал, когото определят като ключова част от бъдещия проект на клуба.