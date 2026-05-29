Фабиан Нюрнбергер ще продължи кариерата си в Дармщат

Българският национал Фабиан Нюрнбергер ще продължи кариерата си във втородивизионния германски Дармщат, след като подписа нов договор с клуба, съобщиха официално от тима.

От „лилиите“ не разкриват детайли около продължителността на новото споразумение. Нюрнбергер се присъедини към отбора през лятото на 2023 година и оттогава вече има 74 мача с екипа на тима.

26-годишният защитник дебютира за националния отбор на България през септември 2024 година и до момента е изиграл 10 срещи за „лъвовете“.

След подписването на новия си контракт Нюрнбергер коментира, че решението му да остане в клуба е било естествено развитие на отношенията между двете страни.