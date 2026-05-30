Динамо Букурещ и Георги Миланов останаха на крачка от Европа

Динамо Букурещ с Георги Миланов в състава си пропусна възможността да се класира за Лигата на конференциите, след като отстъпи с 1:2 след продължения на ФКСБ в плейофния двубой в Румъния.

Българският полузащитник започна като титуляр за „червените кучета“, получи жълт картон в началото на второто полувреме и бе заменен в 57-ата минута.

ФКСБ откри резултата още в 10-ата минута чрез Жоаским Дава, но Динамо стигна до изравняване в 73-ата минута чрез резервата Мамуду Карамоко и прати срещата в продължения.

Решаващият момент настъпи в 107-ата минута, когато друга резерва - Офри Арад, се разписа и донесе победата на ФКСБ. Така тимът от Букурещ си осигури участие в Лигата на конференциите през следващия сезон, докато Динамо остана извън европейските клубни турнири.