Монца и Валентин Антов отново са част от Серия А

Отборът на Монца, в чиито редици се състезава Валентин Антов, си осигури завръщане в италианската Серия А след драматичен финал в плейофите за промоция.

Монца отстъпи с 0:2 при гостуването си на Катандзаро в реванша от финалния плейоф, но въпреки поражението спечели място сред най-добрите. Общият резултат от двата двубоя завърши 2:2, а според регламента предимството бе на страната на по-предно класирания отбор в редовния сезон на Серия Б. Монца завърши на трета позиция, докато Катандзаро остана пети.

Българският защитник се появи в игра в 74-ата минута и помогна на своя тим да устои на натиска в заключителните минути. В добавеното време Антов получи и жълт картон.

Фелипе Джак откри резултата за домакините, а резервата Руджеро Фрозинини върна интригата с второ попадение, което изравни общия резултат. Катандзаро обаче не успя да стигне до така необходимия трети гол и така Монца отпразнува завръщането си в Серия А само година след изпадането си.