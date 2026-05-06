ПСЖ спечели полуфиналната битка с Байерн Мюнхен след равенство в Германия

Пари Сен Жермен се класира на втори пореден финал в Шампионска лига. Носителят на трофея спечели полуфиналната битка с Байерн Мюнхен общ резултат 6:5, след като реваншът между двата отбора завърши при равенство 1:1.

Гостите откриха резултата на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен още в 3-ата минута. Усман Дембеле стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Хвича Кварацхелия.

Жоао Невеш можеше да удвои преднината на парижани, но Мануел Нойер се отличи със спасяване.

Единственият точен изстрел за домакините през първата част дойде в предпоследната минута на редовното време. Матвей Сафонов се справи с шут на Джамал Мусиала.

След почивката и двата отбора продължиха да залагат на офанзивния футбол. Мануел Нойер задържа отбора си в срещата, като отрази изстрели на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Матвей Сафонов също бе на ниво, като спаси удар на Луис Диас.

В 4-ата минута на добавеното време Хари Кейн оформи крайния резултат. Нападателят получи подаване в наказателното поле на Алфонсо Дейвис и се разписа с шут в близкия ъгъл.

На финала на 30 май в Будапеща ПСЖ ще срещне Арсенал, който няма загуба в турнира този сезон.