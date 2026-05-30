Левски се раздели с Рилдо след шампионския сезон

Левски официално обяви раздялата си с Рилдо Фильо. Договорът за наем на бразилския полузащитник от португалския Санта Клара изтече и футболистът ще се завърне в клуба, който държи правата му.

26-годишният атакуващ халф прекара един сезон на „Герена“, като записа общо 30 мача със синия екип и реализира едно попадение.

Рилдо беше част от състава на Левски, който триумфира с шампионската титла през изминалата кампания и допринесе за успешния сезон на столичани.

От клуба благодариха на футболиста за неговия принос и му пожелаха успех в бъдеще.

"ПФК Левски благодари на Рилдо и му пожелава здраве, щастие и много успехи в кариерата“, написаха от „синия“ клуб в официалното си съобщение.

Раздялата с бразилеца е част от лятната селекция на шампионите, които вече работят по изграждането на състава за предстоящите битки в първенството и европейските клубни турнири.