Лудогорец: Скоро отборът пак ще бъде на върха

Помощникът на Пер-Матиас Хьогмо в Лудогорец - Микаел Старе, смята, че успехът на Лудогорец срещу Локомотив (Пловдив) в плейофа е заслужен.

"Лудогорец е свикнал да печели, важно бе да победим днес. Скоро отборът пак ще бъде на върха", каза шведът.

"Мисля, че се опитахме да вкараме гол още в редовното време. Може би по време на продълженията свалихме малко нивото, но вярвахме до края. Не мога да ви кажа какво ще стане през следващия сезон. Имаме договори с Хьогмо с клуба. При всички положения желая на отбора всичко най-добро", каза още треньорът.