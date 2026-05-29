Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Лудогорец си осигури място в Европа

Спорт
Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Лудогорец си осигури място в европейските клубни турнири след драматичен успех над Локомотив (Пловдив) с 3:1 след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията не излъчиха победител и завършиха при 0:0, а големият герой за разградчани се оказа вратарят Хендрик Бонман.

Стражът на „орлите“ блесна при наказателните удари, след като отрази три изпълнения – на Ефе Али, Лукас Риан и Жоел Цварц. За Лудогорец точни от бялата точка бяха Иван Йорданов, Ерик Маркус и Руан Круз, което направи ненужно изпълнението на последната дузпа.

С успеха тимът от Разград стана последният български представител в европейските клубни турнири и ще стартира участието си от първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Високият коефициент на клуба – 28,750, вероятно ще му осигури място сред поставените отбори в следващите фази на турнира.

Лудогорец започна срещата по-активно, като атаката бе водена от Ерик Биле, докато Квадво Дуа остана сред резервите. От своя страна Локомотив заложи на по-предпазлива схема, а капитанът Димитър Илиев стартира от пейката.

Още в четвъртата минута Биле създаде първата опасност, но Боян Милосавлевич реагира добре. Малко по-късно защитата на пловдивчани допусна нетипична грешка, но нападателят на разградчани не успя да се възползва.

До края на първата част Лудогорец продължи да бъде по-активният отбор. Текпетей отправи опасен удар от дистанция, а Петър Станич също затрудни Милосавлевич. Най-добрата възможност за Локомотив дойде след пас на Умарбаев към Жоел Цварц, но нападателят не успя да овладее топката в решителния момент.

След почивката натискът на шампионите продължи. В 48-ата минута Ивайло Чочев бе близо до гол, но Калоян Костов изчисти удара му пред голлинията. Малко по-късно Франсиско Сон стреля опасно от пряк свободен удар, но топката премина покрай напречната греда.

Локомотив също стигна до добри ситуации през втората част. Андрей Киндриш принуди Бонман да се намесва след опасен удар, а в 88-ата минута Милосавлевич отново спаси пловдивчани след шут на Сон под гредата.

В продълженията двата отбора продължиха да търсят победата. Георги Чорбаджийски и Жоел Цварц пропуснаха добри положения за Локомотив, докато Руан Круз комбинира със Салидо, чийто удар срещна напречната греда.

Минути преди края на продълженията Душан Косич предприе любопитен ход, заменяйки титулярния вратар Милосавлевич с Петер Зовко специално за дузпите. Резервният страж дори започна отлично, спасявайки първия удар на Квадво Дуа.

След това обаче настъпи моментът на Хендрик Бонман. Германският вратар спаси три от изпълненията на играчите на Локомотив и донесе победата на Лудогорец, който отново ще представя България на европейската сцена.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Лудогорец

