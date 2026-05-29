БНТ 3 излъчва приятелските срещи на националния отбор по футбол

На 1 и 5 юни Българската национална телевизия ще излъчи приятелските срещи на националния отбор по футбол на България. Спортно-развлекателният канал БНТ 3 ще даде възможност на привържениците на представителния ни тим да видят двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе.

На 1 юни, понеделник, от 19:00 ч. България посреща Черна гора на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Студийната програма започва в 18:30 ч. по БНТ 3 с водещ Илиян Енев.

На 5 юни, петък, от 20:00 ч. България гостува на Молдова на стадион „Зимбру“ в Кишинев. Студийната програма започва в 19:30 ч. по БНТ 3 с водещ Радостин Любомиров.