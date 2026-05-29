Дик Адвокаат вярва в подвиг за неговия Кюрасао на Мондиал 2026

Селекционерът на националния отбор на Кюрасао Дик Адвокаат заяви, че тимът му ще се опита да изненада съперниците си при дебютното участие на страната на Световно първенство по футбол през 2026 година.

Островната държава, която има население от около 160 хиляди души, попадна в трудна група „E“ заедно с Германия, Еквадор и Кот д'Ивоар. Кюрасао ще започне участието си на 14 юни с мач срещу Бундестима.

"Искаме да направим задачата на всички възможно най-трудна. Огромен успех е за цялата страна, че изобщо сме тук, но не искаме да се задоволяваме с това. Искаме да продължим към следващия кръг. Изненадите винаги са възможни“, заяви опитният специалист.

Преди началото на шампионата Кюрасао ще изиграе две контролни срещи срещу Шотландия и Аруба, които ще бъдат част от подготовката на отбора за историческото му участие на световната сцена.