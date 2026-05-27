Пулишич, Маккени и Адамс водят звездния списък на САЩ за Мондиала

Кристиан Пулишич, Тайлер Адамс и Уестън Маккени ще поведат националния отбор на САЩ на Световното първенство, след като селекционерът Маурисио Почетино обяви състава от 26 играчи във вторник за турнира, на който американците се надяват на силно представяне пред собствена публика.

Съставът е равномерно разделен – 13 дебютанти и 13 футболисти, участвали на Мондиала през 2022 г. в Катар, когато САЩ достигнаха до осминафиналите. Сред тях са тримата голмайстори на тима от предишното първенство: Пулишич, Тим Уеа и Хаджи Райт.

„Убедени сме, че това е най-добрият възможен състав от 26 играчи, който може да ни донесе успех на Световното първенство. Това бяха трудни решения и сме благодарни на всички, които бяха част от този път“, заяви Почетино. „Тази група е със силен фокус и е готова да даде всичко, за да представи страната по най-добрия начин“, добави специалистът.

Пулишич от Милан остава най-разпознаваемото име в състава, докато капитанът от 2022 г. Тайлер Адамс носи стабилност и борбеност в средата на терена след сезона си във Борнемут.

Нападателят на Монако Фоларин Балогун се очаква да води атаката в системата 3-4-2-1, която предпочита Почетино, и да бъде ключова фигура в предни позиции.

Джовани Рейна също е в състава, въпреки ограниченото си игрово време в Борусия Мьонхенгладбах този сезон, което дава допълнителна креативност в атака. Алехандро Зендехас също намира място след силен край на сезона с Америка.

Сред по-значимите отсъстващи са Диего Луна, който лекува контузия, и халфът на Лион Танър Тесман.

САЩ са съорганизатор на турнира заедно с Мексико и Канада, като това ще бъде първото домакинство на страна на Световно първенство от 1994 г. насам.

Маккени заяви, че съставът има шанс да вдъхнови ново поколение фенове.

„Това е голяма възможност както за нас, така и за хората тук, които тепърва ще се запознават с футбола. Надявам се да успеем да ги заразим с тази страст и да оставим името си в историята“, сподели футболистът на Ювентус.

САЩ започват участието си в група D срещу Парагвай на 12 юни на стадион „Софай“ край Лос Анджелис.

Ето и групата на САЩ:

Вратари: Мат Търнър, Мат Фрийз, Крис Брейди.

Защитници: Сержиньо Дест, Антъни Робинсън, Крис Ричардс, Тим Рийм, Майлс Робинсън, Джо Скали, Марк Маккензи, Остън Тръсти, Макс Арфстен, Алекс Фрийман.

Полузащитници и нападатели: Тайлер Адамс, Уестън Маккени, Себастиан Берхалтер, Кристиан Ролдън, Кристиан Пулишич, Тим Уеа, Брендън Аарънсън, Джовани Рейна, Малик Тилман, Алехандро Зендехас, Фоларин Балогън, Рикардо Пепи, Хаджи Райт.