НА ЖИВО: НС обсъжда увеличение на минималните пенсии от 1 юли и промени в нефтения сектор

Два законопроекта влизат за разглеждане в НС. Депутатите ще гласуват предложението на "Прогресивна България" минималните пенсии да бъдат осъвременени със 7.8% от 1 юли.



Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет и касаят около 800 хиляди пенсионери. Предложението предвижда от 1 юли минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да стане 347 евро.

В програмата на парламента е предвидено и разглеждане на предложенията за промени в Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти. Предвижда се засилване на държавния контрол на дейността на особения управител свързани с критичната инфраструктура.