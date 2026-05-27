Намериха изчезналите деца от Варна

Изчезналите деца Катерина Анова Татова и Кирил Анов Татов бяха открити около полунощ в изоставен строеж. Децата са добре, няма данни за насилие, направени са им медицински прегледи.

Двете деца вече са под полицейска закрила и същите са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. Снощи по-малкото сестриче, също бе изведено от средата и настанено в "Дом Майка и дете".

Образувано е производство срещу майката за неполагане на грижи за децата си.