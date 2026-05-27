Трагедията "Благоевград": Прокуратурата ще иска "задържане под стража" на обвинения 20-дишен студент

Прокуратурата ще внесе искане за задържане под стража на 20-годишния студент по философия от Югозападния университет.

Той е задържан за трагедията в Благоевград, при която момиче загина след падане от петия етаж, а неин приятел е в много тежко състояние. Младежът заяви при разпита, че няма спомени за случилото се.

Вчера стана ясно, че младежите са си поръчали преди месец LSD, през приложението Телеграм. Институциите определят случая като тревожен сигнал за достъпността на наркотиците, а вътрешният министър отново заяви, че МВР ще бъде безкомпромисно към наркоразпространението.