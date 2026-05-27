Начало на „Ботевите дни“ във Враца за 150 години от подвига на Ботев

Във Враца от 10 часа на пл. „Христо Ботев“ ще бъде дадено официалното начало на „Ботевите дни“ с тържествено изпращане на участниците в 78-ия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета".



Повече от 30 събития и инициативи са предвидени за отбелязване на 150-тата годишнина от подвига на героя. По традиция - кулминацията на честванията ще бъде на 1 и 2 юни.

На 1 юни ще бъде отслужена панихида, а вечерта ще има митинг-заря. На 2 юни хиляди поклонници ще се съберат на връх „Околчица“ за всенародното поклонение, възстановката на последния бой на Ботевата чета и възпоменателния митинг.