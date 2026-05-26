"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?

Полицията с първо официално изявление за трагичния случай в Благоевград, при който 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж, а момче е с опасност за живота. Прокуратурата пък отложи за утре внасянето на най-тежката мярка на обвинения за умишлено убийство 20-годишен студент.

Невиждана гледка – така директорът на Областната дирекция на МВР в Благоевград определи това, което полицаите са заварили в апартамента в квартал "Струмско" в нощта на събота срещу неделя, когато четиримата младежи се събрали на купон. Официално беше потвърдено, че те са употребили наркотици, които месец по рано си поръчали по интернет.

Стана ясно още, че трима от тях са били участници в театрална трупа към Математическата гимназия в града. Описват ги като интелигентни и умни деца, за които до сега не е имало сигнали или предположения за употреба на наркотични вещества.

Момиче загина, 16-годишно момче се бори за живота си в "Пирогов". В ареста към момента е 20-годишен студент, който е обвинен за умишлено убийство, другият участник в купона – 19годишен младеж е задържан, а след това освободен. Очакваше се днес съдът да гледа мярката на 20-годишния студент, но в последния момент тя беше отложена за утре.

Задържаният 20-годишен студент обяснил пред разследващите, че не си спомня нищо от фаталната нощ. Тепърва психолози ще изготвят експертизи за състоянието му. Необяснимо остава и поведението на четвъртия участник в компанията – абитуриент от Математическата гимназия в града.

старши комисар Илия Тупаров, директор на ОД на МВР Благоевград: "Той първо си е тръгнал към 22:00 часа, после пак се е върнал и необяснимо защо момчето не е подало сигнал на 112, поне да каже какво се случва, а те са една компания, тези деца са били в театрална група. Това са интелигентни, умни деца."

Данните на разследването сочат, че младежите са си поръчали LSD през приложението Телеграм, месец преди трагедията.

старши комисар Илия Тупаров, директор на ОД на МВР Благоевград: "Чакали момента на домакина, който е 16-годишното момче, майка му да не е вкъщи да се съберат и да направят купон."

В събота се събрали около 17:30, но въпреки шумния купон никой от съседите не е подал сигнал.

старши комисар Илия Тупаров, директор на ОД на МВР Благоевград: "Аз също съм живял в панелен блок и знам - всичко се чува. Като се качихме в апартамента - беше невиждана гледка." Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Имало е шум, имало е викове. Обществото ни е изключително пасивно нека всеки да си даде сметка един сигнал на 112 коства едно обаждане по-добре да не си сигурен и да го направиш, отколкото да оставиш една такава трагедия да събираме деца по земята паднали от петия етаж."

Състоянието на оцелялото при падането момче се подобрява. Той е деветокласник от Седмо училище в Благоевград. Днес психолози започнаха работа със съучениците на пострадалите.

Ивайло Златанов, началник на РУП – Благоевград: "Травмата е голяма. Упътил съм и искам обратна информация от директорите на училища, а в случай на проблеми и допълнително нажежаване на обстановката да дадат информация."

Институциите определят случая като тревожен сигнал за достъпността на наркотиците, а вътрешният министър отново заяви, че МВР ще бъде безкомпромисно към наркоразпространението.

