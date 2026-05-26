Прокуратурата предостави информация за разследванията, свързани с Васил Михайлов

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:50 мин.
гдбоп заловиха прокурорския син васил михайлов снимки
Прокуратурата на Република България публикува обобщена информация за всички производства, свързани с Васил Михайлов, известен като "прокурорския син".

Към момента Михайлов има една влязла в сила присъда и се намира в затвора след задържането си на 22 май 2026 г. Наказанието е определено след групиране на две отделни дела. Първото е за закана с убийство и причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди през май 2022 г. в Перник. Второто е по сигнал на негова бивша партньорка за многократни закани с убийство в периода 2022 - 2023 г. След протест на прокуратурата съдът е определил едно общо наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което се изтърпява ефективно.

Паралелно със Софийската окръжна прокуратура се води разследване срещу Михайлов за четири тежки престъпления, сред които принуда със заплахи за убийство, опит за принуда, отвличане с користна цел и закана с убийство. По това производство той е привлечен като обвиняем още през август 2025 г.

Пред Софийския градски съд предстои да започне и дело по протест на прокуратурата за осем престъпления, извършени в Перник в периода 2021 - 2022 г. Според обвинението те включват причиняване на средни и леки телесни повреди, хулиганство и закани с убийство. Софийският районен съд вече е признал Михайлов за виновен и му е наложил 4 години лишаване от свобода при общ режим, но прокуратурата настоява за по-тежко наказание.

Разследващите проверяват и евентуалната му съпричастност към опита за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин през март 2026 г. По делото вече има обвиняем и задържан под стража 22-годишен мъж, а действията по установяване на ролята на Михайлов продължават.

От държавното обвинение посочват, че работата по изясняване на цялостната криминална дейност на Васил Михайлов продължава. Проверява се и дали други лица са му оказвали съдействие при укриването му, като при наличие на достатъчно доказателства ще бъдат привлечени към наказателна отговорност.

