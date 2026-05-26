Пътните полицаи "излизат от храстите" и се насочват към критични участъци с ПТП, съобщи Георги Кандев

Няма да има повече криене по храсти, патрулите на „Пътна полиция“ ще бъдат насочени на местата, където има концентрация на пътнотранспортни произшествия. Това каза изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който участва в Национално съвещание на Министерството на вътрешните работи в Пловдив.

Той отчете резултатите от полицейска операция, започнала на 13 май. По линия на „Пътна полиция“ са връчени 23 693 електронни фиша.

По криминална линия са задържани 1086 души и са образувани 706 досъдебни производства. Проверени са 5000 обекта, при които са установени 723 лица с наркотични вещества, както и 137 малолетни и непълнолетни. Не само полицията, всички институции, които имат отношение, и обществото трябва да вземат мерки, коментира Кандев. По време на акцията са установени 533 души и 46 автомобила, обявени за издирване. Разкрити са 36 кражби на моторни превозни средства, както и вещи от тях.

По линия на „Икономическа полиция“ са извършени над 5000 проверки на заложни къщи, фирми, организиращи хазартни игри, и фирми за бързи кредити. Общо 8155 търговски обекти са проверени и са иззети над 1100 л течност без бандерол. Осъществени са 970 проверки в обекти, извършващи дейности с черни и цветни метали, както и 722 автоморги и обекти, които разкомплектоват МПС, излезли от употреба. Съставени са повече от 1000 протокола, задържани са 800 лица и са образувани 454 досъдебни производства.

