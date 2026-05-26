След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща увалнения и наказания в МВР

В МВР има данни за служители в системата, които са подпомагали прокурорския син Васил Михайлов да се укрива, съобщи вътрешният министър. Иван Демерджиев обеща да огласи всички имена, когато бъдат събрани доказателства. Все още на Михайлов не е повдигнато обвинение за нападението над полицейски служител близо до Перник.

Очертават се две групи помагащи – едните, които с помощта си са извършили престъпление и те най-вероятно ще бъдат привлечени като обвиняеми и други, които имат съпричастност, но ще понесат дисциплинарни наказания. Иван Демерджиев обеща, че имената им ще станат публично известни в момента, когато цялата информация бъде обобщена и анализирани събраните доказателства. Срещу Михайлов има едно висящо дело, по което той вече е получил присъда от 4 години затвор, но на втора инстанция се настоява за по-тежко наказание. Възможно е, ако се съберат доказателства, да бъде повдигнато обвинение и по делото за нападанетнието над служител на МВР.

Повече от месец антимафиоти са следили Васил Михайлов и са установили голям кръг от хора, които са му помагали да се укрие. Сред тях има и служители на МВР.

Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Необходимите действия текат в момента така, че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един."

Михайлов се е укривал внимателно, като не само е променил съществено външния си вид, като е напълнял, пуснал дълга коса и брада, но и често е сменял имотите, в които пребивава. В МВР ще се проверят и данните, които изнесе адвокат Зорница Костова за схема, по която от ГДНП предупреждават издирвани лица за действията на полицията.

Георги Кандев, и.д. главен секретар на МВР: "Тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в присъствието на директора на дирекция "Инспекторат" и директора на Вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа."

Иван Демерджиев, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Не само ГДНП, имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата."

Срещу прокурорския син има влезли в сила две присъди, по които е определено общо наказание от година и 8 месеца затвор. Прокурор Георги Иванов е внесъл и двата обвинителни акта срещу пернишкия бияч.

Георги Иванов, прокурор в СРП: "И по последното дело, по което пострадал беше футболния треньор Румен Андонов, г-н Михайлов все още е подсъдим, тъй като присъдата от 4 години лишаване от свобода е на първа инстанция, не е влязла в сила. Аз съм я протестирал, тъй като тогава поисках наказание 11 години и 11 месеца."

По трите разследвания, които Георги Иванов е водил, най-трудно е било началното събиране на доказателства.

Георги Иванов, прокурор в СРП: "Първоначално трябваше да преборим скептицизма, тъй като никой не вярваше, че г-н Михайлов ще бъде подведен под отговорност, а въобще да бъде осъден никой не вярваше, че това е възможно."

снимки: БТА, БГНЕС

Свидетелите започнали да говорят чак няколко месеца след като прокурорския син бил задържан. По тези разследвания не са постъпвали данни за покровителство над Михайлов.