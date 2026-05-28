Фензона „Юнак“ загрява за световното първенство с финала на Шампионската лига

Фензона „Юнак“ до националния стадион "Васил Левски" в София вече се подготвя за горещото футболно лято и предстоящото Световно първенство. Загрявката за най-грандиозното спортно събитие в света през 2026 г. също е подобаваща - феновете могат да гледат заедно финала на Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал на 30 май (събота) - на голям екран, под открито небе и с истинска футболна атмосфера в сърцето на София.

Тази година финалът ще започне в необичайно ранен час — 19:00 българско време, което го прави още по-подходящ за общо футболно преживяване на открито.

Дали шампионът на Англия Арсенал ще спечели първия си трофей от Шампионската лига, за да затвърди английската доминация, след като Астън Вила триумфира в Лига Европа, а Кристъл Палас - в Лигата на конференциите? Или френският шампион ПСЖ ще защити трофея от миналата година, за да се превърне в едва вторият отбор в ерата на Шампионската лига, който печели най-желаната купа в поредни години след Реал (Мадрид) през 2016, 2017 и 2018 г.? Отговора ще знаем в събота вечер, а феновете в София ще могат да споделят изживяването от големия финал с приятели пред големия екран на "Юнак" - с ледена бира, скара на жар и жарки емоции.

Финалът на Шампионската лига наистина се превръща в перфектната загрявка за предстоящото световно първенство по футбол от 11 юни до 19 юли, емоциите от което ще може да споделите отново с приятели и много други запалянковци във фензона "Юнак" до националния стадион в София.