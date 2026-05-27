Роналд Куман заложи на Висшата лига, само двама от Ередивизи в състава на Нидерландия за Мондиал 2026

Селекционерът избра 14 футболисти от английския елит, "лалетата" започват подготовката с контроли срещу Алжир и Узбекистан

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман обяви окончателния състав за световното първенство през 2026 година, като направи впечатление силното присъствие на играчи от английската Висша лига и минималното участие на футболисти от местната Ередивизи.

Едва двама състезатели от нидерландското първенство намериха място в тима – ветеранът на Аякс Ваут Вегхорст и полузащитникът на ПСВ Айндховен Гуус Тил. За сметка на това цели 14 играчи идват от английския елит, което подчертава зависимостта на националния отбор от чуждестранните първенства.

Сред по-изненадващите решения е отсъствието на защитниците Стефан де Фрай и Джереми Фримпонг, докато място в състава намери Крисенсио Съмървил, въпреки изпадането на неговия Уест Хям от Висшата лига.

Нидерландия ще изиграе две контроли преди старта на Мондиала – срещу Алжир на 3 юни и срещу Узбекистан на 8 юни. "Лалетата“ започват участието си в турнира на 14 юни срещу Япония, като в група „F“ са още съставите на Швеция и Тунис.

Състав на Нидерландия за Мондиал 2026:

Вратари:
Марк Флекен (Байер Леверкузен), Робин Руфс (Съндърланд), Барт Фербрюген (Брайтън)

Защитници:
Нейтън Аке (Манчестър Сити), Върджил ван Дайк (Ливърпул), Дензъл Дъмфрис (Интер), Ян Пол ван Хеке (Брайтън), Йорел Хато (Челси), Юриен Тимбер (Арсенал), Мики ван де Вен (Тотнъм)

Полузащитници:
Райън Гравенберх (Ливърпул), Френки де Йонг (Барселона), Тюн Копмайнерс (Ювентус), Тиджани Райндерс (Манчестър Сити), Мартен де Роон (Аталанта), Матс Вифер (Брайтън), Куинтен Тимбер (Олимпик Марсилия), Гуус Тил (ПСВ Айндховен)

Нападатели:
Брайън Броби (Съндърланд), Мемфис Депай (Коринтианс), Коди Гакпо (Ливърпул), Джъстин Клуйверт (Борнемут), Ноа Ланг (Галатасарай), Дониел Мален (Рома), Крисенсио Съмървил (Уест Хем), Ваут Вегхорст (Аякс)

