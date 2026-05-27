Роналд Куман заложи на Висшата лига, само двама от Ередивизи в състава на Нидерландия за Мондиал 2026

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман обяви окончателния състав за световното първенство през 2026 година, като направи впечатление силното присъствие на играчи от английската Висша лига и минималното участие на футболисти от местната Ередивизи.

Едва двама състезатели от нидерландското първенство намериха място в тима – ветеранът на Аякс Ваут Вегхорст и полузащитникът на ПСВ Айндховен Гуус Тил. За сметка на това цели 14 играчи идват от английския елит, което подчертава зависимостта на националния отбор от чуждестранните първенства.

Сред по-изненадващите решения е отсъствието на защитниците Стефан де Фрай и Джереми Фримпонг, докато място в състава намери Крисенсио Съмървил, въпреки изпадането на неговия Уест Хям от Висшата лига.

Нидерландия ще изиграе две контроли преди старта на Мондиала – срещу Алжир на 3 юни и срещу Узбекистан на 8 юни. "Лалетата“ започват участието си в турнира на 14 юни срещу Япония, като в група „F“ са още съставите на Швеция и Тунис.

Състав на Нидерландия за Мондиал 2026:

Вратари:

Марк Флекен (Байер Леверкузен), Робин Руфс (Съндърланд), Барт Фербрюген (Брайтън)

Защитници:

Нейтън Аке (Манчестър Сити), Върджил ван Дайк (Ливърпул), Дензъл Дъмфрис (Интер), Ян Пол ван Хеке (Брайтън), Йорел Хато (Челси), Юриен Тимбер (Арсенал), Мики ван де Вен (Тотнъм)

Полузащитници:

Райън Гравенберх (Ливърпул), Френки де Йонг (Барселона), Тюн Копмайнерс (Ювентус), Тиджани Райндерс (Манчестър Сити), Мартен де Роон (Аталанта), Матс Вифер (Брайтън), Куинтен Тимбер (Олимпик Марсилия), Гуус Тил (ПСВ Айндховен)

Нападатели:

Брайън Броби (Съндърланд), Мемфис Депай (Коринтианс), Коди Гакпо (Ливърпул), Джъстин Клуйверт (Борнемут), Ноа Ланг (Галатасарай), Дониел Мален (Рома), Крисенсио Съмървил (Уест Хем), Ваут Вегхорст (Аякс)