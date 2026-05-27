Гръцкият рефер Янис Пападопулос ще ръководи контролата България - Черна гора

Гръцкият съдия Янис Пападопулос ще бъде главен арбитър на контролната среща между националните отбори на България и Черна гора, съобщиха от УЕФА. Проверката ще се играе на 1 юни от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

44-годишният рефер е международен съдия на ФИФА от 2015 година, но през настоящия сезон има ограничен опит на европейската сцена, като е ръководил само един международен мач - срещата от Лигата на конференциите между Динамо Минск и Егнатия.

Помощници на Пападопулос ще бъдат неговите сънародници Андреас Мейнданас и Полихронис Костарас, а четвърти съдия ще бъде Фотиос Полихронис.

Двубоят срещу Черна гора е първият от двете приятелски срещи за селекцията на Александър Димитров през юни. Четири дни по-късно "лъвовете“ ще изиграят още една контрола като гости на Молдова.

Тези проверки са част от подготовката на националния отбор за предстоящото участие в Лигата на нациите на УЕФА, която стартира в края на септември.

Контролата можете да проследите на живо по БНТ 3 на 01.06 (понеделник), като коментарното студио е с начален час 18:30!