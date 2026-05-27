Бащата на починалото момиче в Благоевград: Никаква реформа не върши работа в счупена система

від БНТ , Репортер: Станислава Христова
Бащата на загиналото момиче от Благоевград Стойне Стойнев отправи остър призив към държавните институции след решението обвиняемият по случая да бъде освободен поради липса на доказателства. Мъжът обвини съдебната система в бездействие и заяви, че обществото е изгубило доверие в институциите.

Народът му писна, заяви бащата, като се обърна към съда, прокуратурата, полицията, както и към премиера, президента и министрите. По думите му, ако институциите не започнат да работят, хората ще вземат нещата в свои ръце.

"Обръщам се към цялата държава, към всички държавни институции – съд, прокуратура, полиция, дори те са изумени как може един убиец да бъде освободен поради липса на доказателства. Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте тези убийци на свобода и нека този съд да започне да работи един път завинаги. Защото нещата, ако ги вземем ние в наши ръце, няма да хареса абсолютно на никого. И това, което в момента се случва, не ни харесва. Но разберете или ще си свършите работата или не сте за там, да знаете. Народът му писна, да знаете. От 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. И ако вашата система не работи, ще я сменим с друга такава работеща, да знаете. Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога. Аз знам, че можете. Казвам ви го в ясно съзнание", заяви бащата.

Той посочи като основен проблем разпространението на наркотици сред младите и липсата на ефективен контрол. Според него дрогата, алкохолът и престъпността са достъпни за децата като дъвки в магазин.

"Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата, като дъвки в магазин. Осъзнайте се! Нищо не направихте! Всеки един ден стават все по-лош, по-зле. Никаква реформа не върши работа в счупена система, разберете го. Само нова работеща система може да свърши работа. Но с други хора, които не са имали достъп до тази система. Разберете го това нещо. Сега имате шанса да покажете, че може да се случва. И защо се случва ли? Всичко е пошло, да знаете. Доверието в институциите не е отрицателно. Няма го! Липсва! Покажете, че можете! Много сте силни на думи, а действията ви единствено и само ни обричат. Докато бях и в полицията осъзнах, че права има единствено и само заподозрения. Никой друг няма права! Вие нормални ли сте, чели ли сте НПК? Какво пише там? Права има единствено и само обвинения. Никой друг няма никакви права. Ние нямаме права. Имаме право, ако карам с 12 км/ч отгоре, над 50, да платя голямо 50 евро. Такива права имаме ние, нормалните граждани в България. А убийците са навън. Мъртви деца и живи дилъри. Докога, бе? Вие срам имате ли? Деца имате ли? Майка имате ли? Но да знаете, че няма да спра. Аз ще водя моята борба. За всички деца на тази земя, не само в България".

Бащата заяви, че дъщеря му е била манипулирана и използвана, като по думите му става дума за по-голяма схема, свързана с наркотици и експлоатация на деца. Той подчерта, че е предоставил информация на полицията и настоя разследването да продължи.

"Съвсем нормално дете, никакви индикации. И най-вероятно какво се случва, какво прави едно влюбено момиче - на 16 години. Психиката е тотал щета. Използвали са я, разберете, манипулирали са я и са я използвали. И най-вероятно не е единствената. Това е цяла система, цяла схема. Много дълъг и голям канал. Задействайте се! Предал съм ви много информация в полицията. В момента все още деца дават там сведения. И ще продължават да дават. И на базата на това нещо съдът да го пусне."

Той се обърна с остри критики към съдията по делото, обвинявайки съдебната система, че защитава обвиняемите, но не и жертвите и техните близки.

"Искам да попитам директно в очите, да ме гледа съдия Диана Узунова - колко струвате, съдия Узунова? Колко струвате като знаете какво се е случило там. Борба, измъчвания и после изхвърляне през прозореца. И това няма доказателства ли? Вие не сте съдия за мен! Вие сте срам за цялата система! Вземете си поука!"

