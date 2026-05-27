Слави Бинев сформира екип за диалог между Северна и Южна Корея

Президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев формира специален екип, който ще посредничи в преговорите между Северна и Южна Корея за обща кандидатура пред ЮНЕСКО за признаването на таекуондото като нематериално културно наследство.

Инициативата бе обсъдена по време на среща в резиденция „Врана“, определяна като историческа за развитието на проекта. В нея участие взеха представители на корейската страна, сред които Че Чун Чой от парламентарната комисия на Република Корея, както и посланикът на добра воля на ЮНЕСКО Китин Муньос. В екипа, който ще работи по диалога между двете държави, ще се включи и внукът на Симеон Сакскобургготски, избран за международен посланик на таекуондото.

От централата на ЮНЕСКО вече са дали ясно да се разбере, че няма да бъдат разглеждани отделни кандидатури, а единствено обща апликация. Именно тук се очаква ролята на българската страна да бъде решаваща.

"Бяхме насреща в централата на ЮНЕСКО, където ясно заявиха, че няма да допуснат отделни апликации. Ще допуснат само една обща такава. Нашата роля е да помогнем да се вземе не най-умното, а единственото решение – да се подадат ръцете от двете страни“, заяви Бинев.

По думите му България има потенциала да бъде не просто участник, а медиатор в процес с по-широко значение.

"България може да стане страна за решаване на доста сериозни геополитически проблеми. Таекуондото може да бъде мост между Северна и Южна Корея и да послужи за мира – една от основните цели на ЮНЕСКО“, допълни той.

Бинев подчерта, че значението на бойното изкуство далеч надхвърля рамките на спорта.

"Таекуондо не трябва да бъде разглеждано само като спорт, а като възможност за решаване на обществени проблеми. Бойните изкуства не са само да се научиш да риташ – те възпитават ценности, култура и благородство“, каза още той.

Инициативата за вписване на таекуондото в списъка на нематериалното културно наследство се разглежда не само като признание за спорта, но и като символичен жест към диалог и сътрудничество между двете Кореи.

