Във Враца започнаха честванията за 150 години от подвига на Ботев

Във Враца започнаха честванията по повод 150-годишнината от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев. Традиционно начало на Ботевите дни е Националният туристически поход „Козлодуй - Околчица“. Участниците ще извървят 120-километрово трасе, в рамките на 7 дни.

Венелин Петров - участник в похода: „Нашата група както виждате създадохме преди 10 г. е от бивши ученици на Езиковата гимназия. Подкрепяме нашите ученици със съвет с помощ и сега дъщеря ми за първи път ще мине целия поход с мен. За нас е малко по-различно емоционално преживяване, защото имаме приятели от цяла България, с които се виждаме веднъж годишно.“

Мариян Иванов - участник в похода: „На 3 г. става днес Ема, каката е на 7 г. Каката е за пети поход, а Ема стартира днес за първи път похода „Козлодуй - Околчица", а аз съм за 31-ви път. Това е идеята родолюбието да го съхраним в бъдещите поколения.“