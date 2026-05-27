Полицаи задържаха 37-годишна жена от Шумен, шофирала с над 2,5 промила алкохол

Полицаи задържаха жена от Шумен, шофирала с над 2,5 промила алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Около 23.40 часа снощи полицейски екип извършвал обход по бул. „Симеон Велики“. Служителите на реда забелязали, че близо до търговски обект водач на лек автомобил „Ауди А3“ се блъснал в разделителните бализи на пътното платно на булеварда. Зад волана на колата, във видимо нетрезво състояние, била 37-годишна шуменка. След тест с дрегер са отчетени 2,56 промила алкохол в издишания от нея въздух.

Жената е дала кръвна проба за химичен анализ, след което е задържана за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо производство. Полицаи задържаха преди дни шуменка, шофирала след употреба на два вида наркотици и мъж с над 2,50 промила алкохол, ударил с управлявания от него автомобил ограда на паркинг и две коли, а на 16 май - 41-годишен мъж от село Върбяне, шофирал с над три промила алкохол, след опит да избегне проверка.