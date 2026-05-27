Определиха съдиите за баражите в Първа лига

След скандалното съдийство в последния кръг от редовния сезон на Първа лига, днес от БФС определиха екипите, които ще свирят баражите в първенството.

Любослав Любомиров ще бъде главен съдя на плейофа за Европа между Лудогорец и Локомотив Пловдив, а на ВАР ще бъде Мариян Гребенчарски. Мачът е в петък от 19:00 часа.

Кристиян Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между Септември (София) и Янтра (Габрово), като Никола Попов ще му помага с видеоповторенията. Мачът е в четвъртък от 17:00 часа.